Parkhaus, Gastronomie, Polizei: Was sich in Chemnitz im Komplex Galeria demnächst ändert

Ab Februar wird in der Kaufhaus-Immobilie in der Innenstadt gebaut. Konrad Krieger und Andreas Uhlig von der Krieger-Gruppe verkünden gemeinsam mit Oberbürgermeister Sven Schulze, was geplant ist. Knackpunkt bleibt: Wie es mit dem Hauptmieter weiter geht.

Dass im Erdgeschoss links und rechts vom Eingang zum Galeria-Kaufhaus im Frühjahr zwei neue Cafés eröffnen, war bereits bekannt. Neu ist: Ab April gibt es für das dahinterliegende integrierte Parkhaus einen neuen Betreiber. Und der Eigentümer will das Parkhaus sanieren. Gleichzeitig ist nun klar: In die Räume der ehemaligen McDonalds-Filiale...