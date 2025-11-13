Parkplatz-Not auf Chemnitzer Kaßberg: Suche nach Feierabend-Stellplatz bleibt Privatsache

Chemnitz
Wer sein Auto über Nacht auf dem Parkplatz eines Supermarktes abstellen will, soll das mit dem Marktbetreiber selbst aushandeln. Unterstützung von der Stadt gibt es dafür nicht, haben nun die Stadträte entschieden.
Kaum irgendwo sonst in Chemnitz ist die tägliche Suche nach einem Stellplatz fürs Auto für Anwohner so nervenaufreibend wie auf dem Kaßberg, dem bevölkerungsreichsten und am dichtesten besiedelten Stadtteil. Die Linken haben sich dieses Problems angenommen und einen Vorschlag nach Vorbild der Partnerstadt Düsseldorf auf den Tisch gelegt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.