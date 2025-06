Parksommer Chemnitz 2025 - Programm, Anreise, Bilder

Chemnitz 4 min.

Riesige Hundewiese und ganz viel Parksommer: Was geht in Chemnitz und Umgebung am Wochenende

Chemnitz bietet am Wochenende eine vielfältige Auswahl an Veranstaltungen: Poetry-Slam, Konzerte, ein Familien-Sportsonntag und eine große Party für Vierbeiner stehen auf dem Programm. Für jeden Geschmack, ob groß oder klein, ist etwas dabei.