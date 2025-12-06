Pasta aus dem Parmesan-Laib und veganer Döner: Besondere Speisen auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Ob altbekannt oder brandneu: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt bietet auch internationale Küche. Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir uns umgeschaut und auch gefragt, wo Kartenzahlung möglich ist.

Eigentlich kennt man Pasta, die in einem ganzen Parmesan-Laib zubereitet wird, eher aus Nobelrestaurants. Chemnitzer können die Zubereitungsart in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt erleben. Wo der Markt zum Rosenhof wird, steht Familie Alcaraz mit ihrem Stand. Michelle Alcaraz erzählt, dass ihre Familie in siebter Generation als Schausteller... Eigentlich kennt man Pasta, die in einem ganzen Parmesan-Laib zubereitet wird, eher aus Nobelrestaurants. Chemnitzer können die Zubereitungsart in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt erleben. Wo der Markt zum Rosenhof wird, steht Familie Alcaraz mit ihrem Stand. Michelle Alcaraz erzählt, dass ihre Familie in siebter Generation als Schausteller...