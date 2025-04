Paukenschlag im Chemnitzer Rathaus: AfD-Fraktion wirft ihr bekanntestes Mitglied Nico Köhler raus

Über die Hintergründe sei Stillschweigen vereinbart worden. Hinter den Kulissen rumort es seit Langem.

Der Vorstand der AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat hat den Stadtvorsitzenden der Partei, Nico Köhler, aus der Fraktion ausgeschlossen. Köhler sei „mit Stichtag 24.04.2025 kein Mitglied der AfD-Stadtratsfraktion Chemnitz mehr“, teilte die Fraktion am Freitagvormittag mit. Dies sei am Donnerstagabend bei einer Fraktionssitzung in geheimer...