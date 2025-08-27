Personalnot im Chemnitzer Schulplanetarium: Wie geht es weiter?

Das neue Schuljahr läuft, doch im Chemnitzer Schulplanetarium unter dem Dach der Albert-Schweitzer-Oberschule herrscht noch immer Sendepause. Wie es weitergehen könnte.

Schon 2022 drohte dem Chemnitzer Schulplanetarium das Aus. Nun neue Sorgen: Im Mai ging die letzte Honorarkraft, Schulklassen mussten etwa ins Drebacher Planetarium ausweichen. Thomas Weisbach, zuletzt in Chemnitz als Physiklehrer und Leiter des Planetariums eingesetzt, wird dieses Schuljahr an anderer Stelle gebraucht. Clemens Arndt, Sprecher des...