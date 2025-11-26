Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Personalsorgen in Pflegebranche: So will ein Chemnitzer Start-up das Problem lösen

Das Team der „MedArbeiter“ bei einem Rundgang auf dem Chemnitzer Markt, wo sich auch das Büro befindet.
Das Team der „MedArbeiter“ bei einem Rundgang auf dem Chemnitzer Markt, wo sich auch das Büro befindet. Bild: MedArbeiter
Die Gründer von „MedArbeiter“: Christian Teich, Danny Albrecht, Sebastian Teich und Florian Ngjela (von links).
Die Gründer von „MedArbeiter“: Christian Teich, Danny Albrecht, Sebastian Teich und Florian Ngjela (von links). Bild: MedArbeiter
Pflegekräften ist vor allem Wertschätzung sowie Vereinbarkeit von Alltag und Beruf wichtig.
Pflegekräften ist vor allem Wertschätzung sowie Vereinbarkeit von Alltag und Beruf wichtig. Bild: Tom Weller/dpa
Das Team der „MedArbeiter“ bei einem Rundgang auf dem Chemnitzer Markt, wo sich auch das Büro befindet.
Das Team der „MedArbeiter“ bei einem Rundgang auf dem Chemnitzer Markt, wo sich auch das Büro befindet. Bild: MedArbeiter
Die Gründer von „MedArbeiter“: Christian Teich, Danny Albrecht, Sebastian Teich und Florian Ngjela (von links).
Die Gründer von „MedArbeiter“: Christian Teich, Danny Albrecht, Sebastian Teich und Florian Ngjela (von links). Bild: MedArbeiter
Pflegekräften ist vor allem Wertschätzung sowie Vereinbarkeit von Alltag und Beruf wichtig.
Pflegekräften ist vor allem Wertschätzung sowie Vereinbarkeit von Alltag und Beruf wichtig. Bild: Tom Weller/dpa
Chemnitz
Personalsorgen in Pflegebranche: So will ein Chemnitzer Start-up das Problem lösen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gründer von „MedArbeiter“ haben nach der Schule eine Firma mit elf Mitarbeitern aufgebaut. Sie werben damit, innerhalb von kurzer Zeit freie Stelle in Pflegebetrieben langfristig besetzen zu können. Wie sie das machen.

Es ist eine Gründungsgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Vier Jungen aus einer Schule werden Freunde und gründen danach ein Start-up. Bereits im dritten Jahr sind sie recht erfolgreich, beschäftigten elf Mitarbeiter in Vollzeit und haben ein großes Büro in Chemnitz direkt gegenüber dem Rathaus angemietet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12.11.2025
3 min.
Laute Musik ganz leise: Chemnitzer entwickeln Technik für stille Konzerte
Daniel Zimny (links) und Marcus Obst von Cucumber Company im Proberaum im Faradit-Gewerbepark.
Die Firma Cucumber Company hat einen Proberaum erfunden, über den sich die Nachbarn freuen dürften. Höchstens die Stimme des Sängers ist zu hören. Mit der Idee soll es jetzt Konzerte geben.
Christian Mathea
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
20.11.2025
4 min.
Chemnitz auf Expansionskurs: Wo Firmen und Ideen der Stadt überall präsent sind
Eine Auswahl von Erfolgsgeschichten: Staffbase-Gründer Martin Böhringer, CAC-Klimakraftstoff und Unterhosen von Bruno Banani.
Computer, Unterwäsche, Verpackungen, Klettergriffe. In Chemnitz haben viele einzigartige Produkte ihren Ursprung. Es gibt auch Filialen mehrerer Weltkonzerne in der Stadt. Aber was ist mit Chemnitzer Unternehmen? Wohin haben sie es geschafft?
Christian Mathea
Mehr Artikel