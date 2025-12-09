Petition für Klosterweihnacht: Was ein Chemnitzer mit dem Mittelaltermarkt verbindet

Zum letzten Mal findet aktuell der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz statt. Ein langjähriger Besucher hat eine Petition gestartet, um ihn zu erhalten. Der Veranstalter plant bereits das Ende.

Daniel Wollmann und seine Freunde haben eine Whatsapp-Gruppe mit dem Namen „Badezuber". Jedes Jahr, kurz vor dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt, taucht dort wieder eine Nachricht auf. Die Gruppe sieht sich einmal im Jahr – auf der Klosterweihnacht, im Badezuber, feuchtfröhlich. Soll das nun vorbei sein?