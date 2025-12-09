Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Petition für Klosterweihnacht: Was ein Chemnitzer mit dem Mittelaltermarkt verbindet

Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen.
Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen. Bild: Collage Toni Söll/Daniel Wollmann
Stand Dienstagmittag sind über 1100 Unterschriften eingegangen.
Stand Dienstagmittag sind über 1100 Unterschriften eingegangen. Bild: Freie Presse Screenshot
Die Fahrgeschäfte auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt sind bei Familien beliebt.
Die Fahrgeschäfte auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt sind bei Familien beliebt. Bild: Toni Söll
Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen.
Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen. Bild: Collage Toni Söll/Daniel Wollmann
Stand Dienstagmittag sind über 1100 Unterschriften eingegangen.
Stand Dienstagmittag sind über 1100 Unterschriften eingegangen. Bild: Freie Presse Screenshot
Die Fahrgeschäfte auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt sind bei Familien beliebt.
Die Fahrgeschäfte auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt sind bei Familien beliebt. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Petition für Klosterweihnacht: Was ein Chemnitzer mit dem Mittelaltermarkt verbindet
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum letzten Mal findet aktuell der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz statt. Ein langjähriger Besucher hat eine Petition gestartet, um ihn zu erhalten. Der Veranstalter plant bereits das Ende.

Daniel Wollmann und seine Freunde haben eine Whatsapp-Gruppe mit dem Namen „Badezuber“. Jedes Jahr, kurz vor dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt, taucht dort wieder eine Nachricht auf. Die Gruppe sieht sich einmal im Jahr – auf der Klosterweihnacht, im Badezuber, feuchtfröhlich. Soll das nun vorbei sein?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
Gastronom verdrängt Mittelaltermarkt in Chemnitz: So reagieren Händler und Kunden auf die Nachricht
Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.
2026 wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ohne Mittelaltermarkt auskommen müssen. Die Betroffenheit im Netz und vor Ort ist groß. Grund für die Neuausschreibung ist ein Gastronom. Wer steckt dahinter?
Elisa Leimert
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
27.11.2025
2 min.
Aus für den Mittelaltermarkt: Chemnitzer Weihnachtsmarkt verliert beliebte Händler
Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf der Inneren Klosterstraße im Jahr 2022.
Überraschende Nachricht kurz vor dem Start des Chemnitzer Weihnachtsmarktes: Der Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße findet 2025 das letzte Mal statt. Was sind die Hintergründe?
Elisa Leimert
Mehr Artikel