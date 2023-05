Pianisten-Duo bringt Werke von Franz Schubert nach Limbach-Oberfrohna

Am 13. Mai spielen die Pianisten Markus und Pascal Kaufmann in der Johanniskirche in Rußdorf bekannte Werke von Franz Schubert.

In der Johanniskirche im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Rußdorf findet am 13. Mai ein Klavierkonzert von Markus und Pascal Kaufmann statt. Es ist das erste Konzert der beiden Musiker in der Kirche nach der Coronapandemie. Ab 17 Uhr wird das Pianisten-Duo Franz Schuberts "Der Erlkönig" für das Publikum spielen. Dabei bringen die beiden die...