Pilzbefall: 100 Jahre alte Buche in Auerswalde muss fallen

Am Donnerstagmorgen sind Anwohner im Lichtenauer Ortsteil Auerswalde von Motorenlärm aufgewacht. Der Chemnitzer Forst- und Landschaftsservice, der seinen Sitz ganz in der Nähe hat, beginnt mit dem Fällen eines alten Baumes nahe der Kirche. Mindestens 100 Jahre ist die Buche alt. „Das genaue Alter werden wir am Nachmittag wissen“, sagt Richard...