Pizzeria „60 seconds to Napoli“ zieht ins Kaufhof-Gebäude in Chemnitz

Die Restaurant-Kette eröffnet ein Lokal auf der Fläche, die bisher von einem Eiscafé genutzt wurde.

Der erste neue Mieter für das weitgehend leer stehende Kaufhof-Gebäude steht fest – und es ist ein namhafter. Die Pizzeria-Kette „60 seconds to Napoli“ eröffnet dort ihre erste Chemnitzer Filiale. Sie zieht in die Eckfläche, die vergangenes Jahr vom Eiscafé „Ferioli“ bespielt wurde, bekommt aber noch eine Fläche im ersten...