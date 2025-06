Pkw kollidiert mit Straßenbahn in Chemnitz

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr ist es in Chemnitz an der Ecke Augustusburger Straße/Hans- Sachs-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Pkw mit einer Straßenbahn der Linie 5. Nach Informationen vor Ort war der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit...