Plagiatsvorwurf gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Überprüfung an TU Chemnitz dauert schon ein Jahr

Im Landtagswahlkampf des vergangenen Jahres wurden Auffälligkeiten in der Doktorarbeit des CDU-Politikers bekannt. Die Prüfung an der TU Chemnitz ist noch immer nicht abgeschlossen.

Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die TU Chemnitz die Doktorarbeit des heutigen Thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) überprüft. Der österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber hatte sich als Hinweisgeber an die Universität gewandt. Er wirft Voigt vor, an vielen Stellen Primärquellen zu nennen, sieht aber...