  • Plagiatsvorwurf gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Überprüfung an TU Chemnitz dauert schon ein Jahr

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) weist die Vorwürfe zurück. Bild: Michael Reichel/dpa
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) weist die Vorwürfe zurück. Bild: Michael Reichel/dpa
Chemnitz
Plagiatsvorwurf gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Überprüfung an TU Chemnitz dauert schon ein Jahr
Von Erik Anke
Im Landtagswahlkampf des vergangenen Jahres wurden Auffälligkeiten in der Doktorarbeit des CDU-Politikers bekannt. Die Prüfung an der TU Chemnitz ist noch immer nicht abgeschlossen.

Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die TU Chemnitz die Doktorarbeit des heutigen Thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) überprüft. Der österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber hatte sich als Hinweisgeber an die Universität gewandt. Er wirft Voigt vor, an vielen Stellen Primärquellen zu nennen, sieht aber...
