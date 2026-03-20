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Eigenheime sind von dem neuen Chemnitzer Regelwerk nicht betroffen.
Eigenheime sind von dem neuen Chemnitzer Regelwerk nicht betroffen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv
Damit nicht immer mehr Autos an der Straße abgestellt werden, gibt es Vorschriften für Neubauten.
Damit nicht immer mehr Autos an der Straße abgestellt werden, gibt es Vorschriften für Neubauten. Foto: Seidel/A.
Auf Drängen aus der Politik hatte die Bauverwaltung den ursprünglichen Entwurf überarbeitet.
Auf Drängen aus der Politik hatte die Bauverwaltung den ursprünglichen Entwurf überarbeitet. Foto: Symbolbild/Andreas Seidel
Eigenheime sind von dem neuen Chemnitzer Regelwerk nicht betroffen.
Eigenheime sind von dem neuen Chemnitzer Regelwerk nicht betroffen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv
Damit nicht immer mehr Autos an der Straße abgestellt werden, gibt es Vorschriften für Neubauten.
Damit nicht immer mehr Autos an der Straße abgestellt werden, gibt es Vorschriften für Neubauten. Foto: Seidel/A.
Auf Drängen aus der Politik hatte die Bauverwaltung den ursprünglichen Entwurf überarbeitet.
Auf Drängen aus der Politik hatte die Bauverwaltung den ursprünglichen Entwurf überarbeitet. Foto: Symbolbild/Andreas Seidel
Chemnitz
Platz für Autos und Fahrräder: In Chemnitz gelten neue Vorschriften für Bauherren
Redakteur
Von Michael Müller
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Nach monatelanger Diskussion hat der Stadtrat neue Regeln für das Anlegen von Stellplätzen beschlossen. Wer sich nicht daran hält, zahlt bis zu 11.000 Euro – pro fehlendem Stellplatz.

In Chemnitz gelten erstmals seit Einführung des Euro neue Regeln, wie viel Platz bei privaten Bauvorhaben für Auto- und Fahrradstellplätze vorzusehen ist. Der Stadtrat hat dazu eine neue Stellplatzsatzung beschlossen. Sie legt unter anderem die Anzahl der Stellplätze fest, wie sie beschaffen sein müssen und wie sie zu begrünen sind.
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