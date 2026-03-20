Platz für Autos und Fahrräder: In Chemnitz gelten neue Vorschriften für Bauherren

Nach monatelanger Diskussion hat der Stadtrat neue Regeln für das Anlegen von Stellplätzen beschlossen. Wer sich nicht daran hält, zahlt bis zu 11.000 Euro – pro fehlendem Stellplatz.

In Chemnitz gelten erstmals seit Einführung des Euro neue Regeln, wie viel Platz bei privaten Bauvorhaben für Auto- und Fahrradstellplätze vorzusehen ist. Der Stadtrat hat dazu eine neue Stellplatzsatzung beschlossen. Sie legt unter anderem die Anzahl der Stellplätze fest, wie sie beschaffen sein müssen und wie sie zu begrünen sind.