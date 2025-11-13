Plötzlicher Anfall im Auto: Mann verliert Kontrolle über Pkw in Chemnitz

Chemnitz
Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Mittwochabend im Chemnitzer Yorckgebiet: In der Clausewitzstraße fährt ein Renault gegen einen Mercedes, der am Straßenrand geparkt ist. Der Renault-Fahrer wird schwer verletzt. Laut Polizei stellt sich heraus, dass der 60-Jährige während des Fahrens offenbar plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und deshalb nach links von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.