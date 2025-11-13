Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Plötzlicher Anfall im Auto: Mann verliert Kontrolle über Pkw in Chemnitz

Ein plötzlicher Notfall im Auto und der Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto. Das ist am Mittwoch in Chemnitz passiert.
Ein plötzlicher Notfall im Auto und der Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto. Das ist am Mittwoch in Chemnitz passiert.
Chemnitz
Plötzlicher Anfall im Auto: Mann verliert Kontrolle über Pkw in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Mittwochabend im Chemnitzer Yorckgebiet: In der Clausewitzstraße fährt ein Renault gegen einen Mercedes, der am Straßenrand geparkt ist. Der Renault-Fahrer wird schwer verletzt. Laut Polizei stellt sich heraus, dass der 60-Jährige während des Fahrens offenbar plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und deshalb nach links von der Fahrbahn...
