Polizei durchsucht Wohnungen bei Mitgliedern der rechtsextremen „Chemnitz Revolte“

Kriminal- und Bereitschaftspolizei sammelten am Dienstag Beweismittel bei neun jungen Männern, die verdächtigt werden, im Januar die Bar „Balboa“ überfallen zu haben.

Das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei hat am Dienstag die Wohnungen von neun jungen Männern durchsucht. Sie werden verdächtigt, am 24. Januar Gäste der Bar „Balboa“ im Chemnitzer Zentrum überfallen und verletzt zu haben. Polizisten, die gerade in der Nähe waren, schreckten damals 20 Angreifer ab. So wurden schwerere...