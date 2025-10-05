Polizei-Einsatz nach Schlägerei am Marx-Monument in Chemnitz

Zwei Schwerverletzte mussten in ein Krankenhaus gefahren werden.

Am späten Samstagabend hat es zwei Verletzte nach einer Schlägerei am Marx-Monument gegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 32-jähriger Marokkaner einen 26-jährigen Landsmann mit einer Glasflasche geschlagen haben. Anschließend habe der 26-Jährige dem älteren Mann Stichverletzungen am Hals zugefügt.