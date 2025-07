Polizei ermittelt wegen Auto-Einbrüchen in Chemnitz

Drei Fälle wurden am Montag angezeigt. Der Schaden beträgt über 1000 Euro.

Drei Pkw-Einbrüche wurden bei der Chemnitzer Polizei am Montag zur Anzeige gebracht. Sie ereigneten sich über das Wochenende. Bei einem BMW wurde in der Brückenstraße die Heckscheibe eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten Alkohol im Wert von 15 Euro und hinterließen einen Sachschaden von 300 Euro. Aus einem in der Waisenstraße...