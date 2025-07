Polizei in Chemnitz blitzt auf A4 Raser mit mehr als 200 km/h

Das Auto war deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Was dem Fahrer nun droht.

In Chemnitz hat die Polizei einen Seat geblitzt, der mit 205 km/h unterwegs war. Das Auto wurde am Samstag auf der Autobahn A4 Erfurt – Dresden in Höhe der Leipziger Straße kontrolliert, unweit des Autobahnkreuzes Chemnitz. Dort sind nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt. Den Fahrer des Seat erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von...