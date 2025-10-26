Polizei stellt Flaschenwerfer im Chemnitzer Stadthallenpark

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Chemnitz.

Weil er eine Flasche in eine Gruppe von Personen geworfen hatte, ist ein 25-Jähriger ins Visier der Operativen Einsatzgruppe geraten, die in der Chemnitzer Innenstadt für mehr Sicherheit sorgen soll. Die Beamten machten den Mann am Samstagnachmittag im Stadthallenpark dingfest. Verletzt hatte er mit dem Flaschenwurf offenbar niemanden. Ein mit dem 25-jährigen Ukrainer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann laut Polizei aggressiv, sodass er zur Unterbindung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (gp)