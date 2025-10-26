Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Polizei stellt Flaschenwerfer im Chemnitzer Stadthallenpark

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Chemnitz
Polizei stellt Flaschenwerfer im Chemnitzer Stadthallenpark
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Chemnitz.

Weil er eine Flasche in eine Gruppe von Personen geworfen hatte, ist ein 25-Jähriger ins Visier der Operativen Einsatzgruppe geraten, die in der Chemnitzer Innenstadt für mehr Sicherheit sorgen soll. Die Beamten machten den Mann am Samstagnachmittag im Stadthallenpark dingfest. Verletzt hatte er mit dem Flaschenwurf offenbar niemanden. Ein mit dem 25-jährigen Ukrainer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann laut Polizei aggressiv, sodass er zur Unterbindung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (gp)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
1 min.
81-Jährige soll Mädchen mit Kopftuch attackiert haben
Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung gegen eine 81-Jährige. (Symbolbild)
Gegen eine Frau aus Dresden wird wegen Volksverhetzung und Körperverletzung ermittelt. Sie soll versucht haben, einer 14-Jährigen gewaltsam das Kopftuch vom Kopf zu ziehen.
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
15:45 Uhr
2 min.
Erzgebirge: 26-Jähriger nach Belästigung und Beleidigung in Gewahrsam
Polizisten haben am Montagnachmittag einen 26-Jährigen für einige Stunden in Gewahrsam genommen.
Der Mann ist am Montag in Zschopau mehrfach in Erscheinung getreten. Die Polizei musste in diesem Fall mit einer besonderen Maßnahme auf das Verhalten des Mannes reagieren.
Babette Zaumseil
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel