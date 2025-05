Polizei warnt vor Autoeinbrechern in Chemnitz

Keine Wertgegenstände im Auto liegen lassen, rät die Polizei und berichtet von mehreren Fällen in den letzten Tagen in Chemnitz. Wo was passiert ist.

Zurückgelassene Gegenstände lockten Diebe an – unter diesem Titel berichtet die Polizei Chemnitz von drei Autoeinbrüchen, die sie seit Sonntag in Chemnitz registriert hat. In Bernsdorf habe in der Straße Am Wartburghof eine auf der Rücksitzbank zurückgelassene Handtasche offenbar Begehrlichkeiten geweckt. Mit dieser verschwand ein... Zurückgelassene Gegenstände lockten Diebe an – unter diesem Titel berichtet die Polizei Chemnitz von drei Autoeinbrüchen, die sie seit Sonntag in Chemnitz registriert hat. In Bernsdorf habe in der Straße Am Wartburghof eine auf der Rücksitzbank zurückgelassene Handtasche offenbar Begehrlichkeiten geweckt. Mit dieser verschwand ein...