Polizeieinsatz in Chemnitzer Innenstadt: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

Am Abend ist es in der Chemnitzer Innenstadt zu einem größeren Einsatz gekommen. Mindestens eine Person musste ins Krankenhaus.

In der Innenstadt von Chemnitz sind am Donnerstagabend zwei größere Gruppen gewaltsam aneinandergeraten. Nach ersten Informationen der Polizei erlitt dabei eine Person eine Schnittverletzung am Hals und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur schwere der Verletzung gab es zunächst noch keine genaueren Informationen.