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Retter brachten den reanimierten Mann in ein Krankenhaus.
Retter brachten den reanimierten Mann in ein Krankenhaus. Symbolbild: Robert Michael/dpa
Retter brachten den reanimierten Mann in ein Krankenhaus.
Retter brachten den reanimierten Mann in ein Krankenhaus. Symbolbild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
Polizisten reanimieren leblosen Autofahrer in Chemnitz
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Ein Mann sitzt leblos am Steuer seines Autos. Der Wagen blockiert die Dresdner Straße. Die Polizei handelt blitzschnell.

Polizisten haben einen leblos im Auto sitzenden 67-jährigen Mann am Mittwoch, 18. März, in Chemnitz aus dem Wagen geholt und wiederbelebt. Geschehen ist das gegen 19 Uhr auf der Dresdner Straße in Hilbersdorf, berichtete die Polizei. Drei Beamte bemerkten das mitten auf der Straße stehende Auto und entdeckten dann den Mann hinter dem Steuer....
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