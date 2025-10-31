Pop-up-Restaurant „Root Dining“ in Chemnitz: Gehobene Küche trifft auf lässige Atmosphäre

Fernab steifer Etikette startet Eric Heim in der Experimentierküche auf der Zietenstraße 13 erneut sein Pop-up-Restaurant „Root Dining“ mit feinen Menüs, erlesenen Weinen und lockerer Atmosphäre.

Wenn sich in der Zietenstraße 13 die Türen der sogenannten Experimentierküche öffnen, dann wird dort nicht einfach nur gekocht, sondern es wird ausprobiert, komponiert und experimentiert. Unter dem Namen „Root Dining“ präsentiert Gastronom Eric Heim gemeinsam mit seiner Partnerin Susann Heidler bereits zum zweiten Mal ein temporäres...