Am frühen Mittwochmorgen stand der Porsche an der Neefestraße in Flammen. Bild: Jan Haertel/Archiv
Am frühen Mittwochmorgen stand der Porsche an der Neefestraße in Flammen. Bild: Jan Haertel/Archiv
Chemnitz
Porsche in Chemnitz wurde angezündet
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Polizei sucht jetzt Zeugen einer Brandstiftung, die sich am Mittwochmorgen ereignet hat.

Chemnitz.

Die Brandursachenermittler gehen bei dem am Mittwochmorgen in Kappel abgebrannten Porsche von einer Straftat aus. „Die Untersuchungen ergaben, dass das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde“, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Aktuell werden weitere Zeugen gesucht, die gegen 4.30 Uhr im Umfeld der Neefestraße/Richard-Wagner-Straße auf Knallgeräusche oder Personen aufmerksam geworden sind. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 0371-3873448 bei der Chemnitzer Kriminalpolizei zu melden.

Der Porsche ist durch das Feuer zerstört worden. Konkrete Schadensangaben zu dem etwa 16 Jahre alten Fahrzeug liegen noch nicht vor. Andere Fahrzeuge sowie Gebäude wurden nicht beschädigt. Verletzte gab es ebenfalls keine. (cma)

