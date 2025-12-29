Postbank-Filiale in Chemnitz schließt im Februar

Nach der Schließung am Gablenzplatz bleibt in Chemnitz nur noch eine Filiale der Bank im Zentrum übrig. Wo sich Kunden ansonsten hinwenden können.

Die Postbank schließt ihre Filiale an der Augustusburger Straße 189 am 3. Februar. Das Unternehmen erklärt die Entscheidung mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem damit veränderten Kundenverhalten. „Wir stellen fest, dass unsere Mobil- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg.... Die Postbank schließt ihre Filiale an der Augustusburger Straße 189 am 3. Februar. Das Unternehmen erklärt die Entscheidung mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem damit veränderten Kundenverhalten. „Wir stellen fest, dass unsere Mobil- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg....