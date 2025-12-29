MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Postbank-Filiale in Chemnitz schließt im Februar

In der Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße werden auch Postdienstleistungen angeboten.
In der Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße werden auch Postdienstleistungen angeboten. Bild: Michael Müller
Eine Poststation steht ebenfalls in der Filiale.
Eine Poststation steht ebenfalls in der Filiale. Bild: Michael Müller
Noch bis zum Februar ist die Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße zu diesen Zeiten geöffnet.
Noch bis zum Februar ist die Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße zu diesen Zeiten geöffnet. Bild: Michael Müller
In der Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße werden auch Postdienstleistungen angeboten.
In der Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße werden auch Postdienstleistungen angeboten. Bild: Michael Müller
Eine Poststation steht ebenfalls in der Filiale.
Eine Poststation steht ebenfalls in der Filiale. Bild: Michael Müller
Noch bis zum Februar ist die Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße zu diesen Zeiten geöffnet.
Noch bis zum Februar ist die Postbank-Filiale an der Augustusburger Straße zu diesen Zeiten geöffnet. Bild: Michael Müller
Chemnitz
Postbank-Filiale in Chemnitz schließt im Februar
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Schließung am Gablenzplatz bleibt in Chemnitz nur noch eine Filiale der Bank im Zentrum übrig. Wo sich Kunden ansonsten hinwenden können.

Die Postbank schließt ihre Filiale an der Augustusburger Straße 189 am 3. Februar. Das Unternehmen erklärt die Entscheidung mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem damit veränderten Kundenverhalten. „Wir stellen fest, dass unsere Mobil- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
Postbank schließt vorletzte Filiale in Chemnitz
Die Postbank „strafft“ ihr Filialnetz und schließt dafür bald eine Niederlassung in Chemnitz.
Bankgeschäfte werden auch in Chemnitz digitaler. Die Postbank schließt deswegen bald eine ihrer Filialen. Die Kunden müssen dann weitere Wege in Kauf nehmen oder auf Online-Banking umsteigen.
Erik Anke
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
12:30 Uhr
2 min.
Neue Chefin mit klarer Ansage: Commerzbank bleibt in Crimmitschau
Michele Joost, die zuletzt in Zwickau tätig war, ist neue Filialleiterin in Crimmitschau.
Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank setzt die Commerzbank auf Stabilität. Die neue Filialleiterin plant Wachstum und mehr Beratung.
Jochen Walther
Mehr Artikel