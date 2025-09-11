Postbank schließt vorletzte Filiale in Chemnitz

Chemnitz
Bankgeschäfte werden auch in Chemnitz digitaler. Die Postbank schließt deswegen bald eine ihrer Filialen. Die Kunden müssen dann weitere Wege in Kauf nehmen oder auf Online-Banking umsteigen.
Die Postbank schließt eine ihrer beiden Filialen in Chemnitz. Das bestätigt Oliver Rittmaier, Sprecher der Postbank, auf Nachfrage der „Freien Presse“. Wie andere Banken auch prüfe man fortwährend das Vertriebsnetz. Dabei beobachte das Geldinstitut eine fortschreitende Digitalisierung und ein dadurch geändertes Kundenverhalten – und...
