  • Premiere auf Sachsens Schienen: Erster Akku-Zug startet am Montag von Chemnitz nach Leipzig

Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Chemnitz
Premiere auf Sachsens Schienen: Erster Akku-Zug startet am Montag von Chemnitz nach Leipzig
Von Ingolf Wappler
Mit zweijähriger Verspätung startet der Regelbetrieb von batterieelektrischen Zügen auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Noch fährt allerdings nur ein Zug, die vollständige Umstellung folgt schrittweise.

Jetzt steht es fest: In vier Tagen kommt der erste batterieelektrische Zug in Sachsen zum Einsatz. Am 2. Februar setzt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) erstmals einen Akku-Zug im planmäßigen Betrieb ein. Um 5.31 Uhr verlässt der neue Zug den Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Leipzig, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Zunächst...
