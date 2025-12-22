MENÜ
  • Premiere in Burgstädt: Winterglühen mit Feuerkörben und Glühwein am Fuße des Taurasteinturms

Premiere in Burgstädt: Winterglühen mit Feuerkörben und Glühwein am Fuße des Taurasteinturms
Von Ralf Jerke
Burgstädt feiert nach Weihnachten das erste Winterglühen auf der Freilichtbühne – mit Glühwein, Feuerkörben, Musik und stimmungsvoller Beleuchtung. Der Eintritt ist frei.

Das erste Winterglühen in Burgstädt feiert am 27. und 28. Dezember Premiere und soll die Tage zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel mit Wärme, Licht und Begegnungen füllen. Dass das kleine Festival auf der Freilichtbühne am Fuße des Taurasteinturms erst jetzt an den Start geht, liegt an organisatorischen Schwierigkeiten im Vorjahr....
