Prominenter Gast bei Chemnitzer Event „Vereint Laufen“ am 20. August erwartet

Chemnitz
Beim Lauf in zwei Wochen stehen die Freude am Sport und Inklusion im Fokus. Zum Mitlaufen eingeladen, sind Menschen mit und ohne Behinderung.
Rund 1000 Teilnehmer werden am 20. August zu „Vereint Laufen“ auf der Küchwaldwiese erwartet. Der inklusive Lauf findet zum fünften Mal statt und verbindet Menschen mit und ohne Behinderung. Im Fokus steht die gemeinsame Freude am Sport und Inklusion. In den vergangenen Jahren liefen bereits hunderte Teilnehmer mit. In diesem Jahr wird auch...
