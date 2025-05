Protest-Party am Schauspielhaus Chemnitz: Anonymes Aktionsbündnis besetzt symbolisch Spielstätte

Überraschende Aktion am Schauspielhaus: Mit dem Slogan „C the Closed“ will eine Gruppe auf die gestoppten Sanierungspläne für das Haus und Kürzungen für die Kulturszene aufmerksam machen. Was bisher bekannt ist.

Am Freitagabend hat eine Protestaktion in Form einer Party am alten Schauspielhaus begonnen. Laut einer um 18 Uhr versendeten Mitteilung sollte die Spielstätte besetzt worden sein. „Ein künstlerisches Aktionsbündnis hat heute das ehemalige Schauspielhaus auf der Zieschestraße 28 in Chemnitz besetzt", heißt es konkret und anonym. Dabei ist...