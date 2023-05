Pulverfund und Feueralarm: Mehrere Einsätze in der Chemnitzer Innenstadt

Sowohl am Bürgeramt als auch am Technischen Rathaus ist am Dienstagmittag weißes Pulver gefunden worden. Die Feuerwehr rückte zu den beiden Gebäuden aus. Am Bürgeramt am Wall konnte die Feuerwehr bereits Entwarnung geben. Es handle sich um eine ungefährliche Substanz. Zuvor wurde das Gebäude teilweise geräumt. Am Technischen Rathaus liegen...