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Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
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Chemnitz
„Puppe – oder was?“: Das Chemnitzer Figurentheater lädt zum Tag des Puppenspiels ein
Redakteur
Von Galina Pönitz
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Am 21. März widmet sich das Ensemble dem zeitgenössischen Puppen-, Figuren- und Objekttheaterszene. Dazu sind Besucher bei freiem Eintritt eingeladen.

Chemnitz.

Mit einer besonderen Veranstaltung beteiligen sich die Theater Chemnitz am Samstag, 21. März am Internationalen Tag des Puppenspiels. Dazu lädt das Ensemble um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt in die Spielstätte im Spinnbau ein. Unter dem Motto „Puppe – oder was?“ ist ein dokumentarischer Kurzfilm mit dem Titel „Radikal dringlich!“ zu sehen. Er entstand aus der Initiative des Bündnisses „KompleXX Figurentheater“ zur überregionalen Sichtbarkeit der zeitgenössischen Puppen-, Figuren- und Objekttheaterszene gemeinsam mit Alexander Hector und Roemersloewe Film sowie zahlreichen Akteurinnen und Akteuren der Figurentheaterszene. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Stück „Wir werden nachkommen“ des Chemnitzer Figurentheaters, das derzeit auf dem Spielplan des Figurentheaters steht und am 21. März um 20 Uhr das nächste Mal gezeigt wird. (fp) Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

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