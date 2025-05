Queen-Songs mal anders: Singakademie Chemnitz und Symphonieorchester Leipzig geben Konzert im Chemnitzer „Kraftverkehr“

Zur einer musikalischen Hommage an die 1970 gegründete britische Rockband Queen laden die beiden Ensembles am 25. Mai ein.

Chemnitz. Die Singakademie Chemnitz (Im Bild) und das Leipziger Symphonieorchester führen am Sonntag, 25. Mai unter der Leitung von Andreas Pabst die Queen-Symphony auf. Das Konzert findet im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“, Fraunhofer Straße 60, statt und beginnt um 18 Uhr. Die Komposition der Queen-Symphony ist ein Arrangement verschiedener bekannter Lieder der Rockband und stammt vom britischen Komponisten Tolga Kashif. Das Werk verbindet die legendäre Musik um den 1991 verstorbenen Frontsänger Freddie Mercury mit den Klängen eines klassischen Orchesters: Songs wie „Who Wants To Live Forever“, „Bohemian Rhapsody“ und „We Are The Champions“ werden zu hören sein. Sie sind nach den Worten von Andreas Pabst, künstlerischer Leiter der Singakademie Chemnitz, bis heute unvergessen, „und die chorsinfonische Form gibt ihnen nochmal einen ganz besonderen Charakter“. Der Queen-Symphony vorangestellt werden im ersten Teil der Veranstaltung verschiedene Klassiker der internationalen Filmmusik. (gp) Foto: Ines Escherich/Archiv

Tickets gibt es unter anderem im Onlineshop des „Kraftverkehrs“, in der Tourist-Information Markt 1, in den Buchhandlungen „Max Müller“ und „Universitas“ sowie je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse. Sie kosten 25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro).