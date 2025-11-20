Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rätsel um verteilte Einkaufswagen auf Chemnitzer Kaufland-Parkplatz bleibt offen

Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt.
Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt. Bild: Jan Haertel
Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt.
Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Rätsel um verteilte Einkaufswagen auf Chemnitzer Kaufland-Parkplatz bleibt offen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Aktion am Feiertag werden die Einkaufswagen im Neefepark wieder zweckgebunden eingesetzt. Der Handelskonzern verzichtet offenbar auf rechtliche Schritte.

Die Einkaufskörbe reichten nicht ganz aus, um jeden Parkplatz zu füllen. Allerdings gaben die silberfarbenen Gefährte vor dem Kaufland auf dem Neefepark am Mittwochmorgen ein beeindruckendes Bild ab. Wer sich in der Nacht diese Mühe gemacht hat und was er oder sie damit bezweckten, wird ein Rätsel bleiben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
3 min.
Kaufland im Chemnitzer Neefepark eröffnet: Das sagen die ersten Kunden
Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet.
Ein gutes Dutzend Frühaufsteher wartete am Donnerstag auf die Eröffnung von Kaufland im Neefepark. Den Globus-Markt vermissen sie bisher nicht.
Erik Anke
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
11:42 Uhr
2 min.
Einkaufswagen „eingeparkt“: Was ist denn im Chemnitzer Neefepark los?
Update
Was ist hier passiert?
Am Feiertag ist in dem Einkaufszentrum nichts los. Im Gespräch ist der Neefepark wegen dieser Aktion dennoch. Am Mittag mussten Leute ran, um die Wagen wieder wegzuschieben.
Denise Märkisch und Christian Mathea
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
Mehr Artikel