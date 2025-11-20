Rätsel um verteilte Einkaufswagen auf Chemnitzer Kaufland-Parkplatz bleibt offen

Nach der Aktion am Feiertag werden die Einkaufswagen im Neefepark wieder zweckgebunden eingesetzt. Der Handelskonzern verzichtet offenbar auf rechtliche Schritte.

Die Einkaufskörbe reichten nicht ganz aus, um jeden Parkplatz zu füllen. Allerdings gaben die silberfarbenen Gefährte vor dem Kaufland auf dem Neefepark am Mittwochmorgen ein beeindruckendes Bild ab. Wer sich in der Nacht diese Mühe gemacht hat und was er oder sie damit bezweckten, wird ein Rätsel bleiben.