Räumpflicht auf Chemnitzer Gehwegen: Salz oder nicht Salz, das ist die Frage

Chemnitz
In Chemnitz ist das Salzen auf Gehwegen seit 2023 verboten. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen.
Es schneit wieder. In Wohngebieten zeigt sich, dass die zuständigen Hausverwaltungen und Hauseigentümer ihren Anliegerpflichten zum Winterdienst ganz unterschiedlich nachkommen: Das eine Stück zeigt den Fußweg ohne Schnee, andere Stücke sind mit Schnee und Eis bedeckt, wieder andere Stellen zeigen, dass dort gar nichts in Sachen Räumpflicht...
