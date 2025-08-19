Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat

Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten. Bild: Harry Härtel/Archiv
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten. Bild: Harry Härtel/Archiv
Chemnitz
Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.

Nach zwei Wochen der internen Prüfung hat die Stadtverwaltung sich am Dienstag zur Aufspaltung der AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat geäußert. Die erfolgte Neugründung einer „AfD-Ratsfraktion Chemnitz“ wird im Rathaus „nach eingehender Prüfung unter Einbeziehung der Landesdirektion“ als unwirksam betrachtet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
5 min.
AfD-Aufspaltung: Was man zum Stadtrats-Chaos in Chemnitz wissen muss
Die Sitzverteilung im Chemnitzer Stadtrat wird erneut geändert. Der Block der Fraktionslosen wächst stark an.
Aus der Kommunalwahl 2024 ging die AfD als stärkste Kraft hervor, doch nun bildet sie eine der kleinsten Fraktionen im Stadtrat. „Freie Presse“ gibt einen Überblick in turbulenten Zeiten.
Erik Anke
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
08.08.2025
3 min.
„Wir drehen uns um uns selbst“: So reagieren die Stadträte auf die Spaltung der Chemnitzer AfD-Fraktion
Der Chemnitzer Stadtrat kommt am 27. August wieder zusammen. Bis dahin herrscht Stillstand.
Der Stillstand, den die Spaltung der AfD im Chemnitzer Stadtrat ausgelöst hat, wird von Stadträten anderer Parteien scharf kritisiert. Die neuen AfD-Fraktionschefs sehen die Schuld aber nicht bei sich.
Erik Anke
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel