Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat

Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.

Nach zwei Wochen der internen Prüfung hat die Stadtverwaltung sich am Dienstag zur Aufspaltung der AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat geäußert. Die erfolgte Neugründung einer „AfD-Ratsfraktion Chemnitz“ wird im Rathaus „nach eingehender Prüfung unter Einbeziehung der Landesdirektion“ als unwirksam betrachtet.