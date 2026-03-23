Razzia von Zoll und LKA: 150 Beamte durchsuchen Haus auf dem Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz
Bis in die Morgenstunden waren Ermittler von Zoll und Polizei auf dem Chemnitzer Sonnenberg zu Gange.
150 Beamte von Polizei und Zoll haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Haus auf dem Chemnitzer Sonnenberg durchsucht. Wie eine Zoll-Sprecherin erklärte, ging es bei dem Durchsuchungsbeschluss um Sozialversicherungsbetrug. Konkret wird gegen fünf Personen wegen des Einbehaltens von Sozialversicherungsbeiträgen ermittelt. Neben dem Zoll...
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