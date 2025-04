Razzien gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel: Festnahmen in Chemnitz, Limbach-Oberfrohna und Tschechien

Eine international agierende Bande ist ins Visier von Chemnitzer Ermittlern geraten. Der Vorwurf: Gezielt sollen Vietnamesen eingeschleust worden sein, die hier der Prostitution nachgehen sollten. Damit machten die Hauptverdächtigen viel Geld. Von mehr als einer Million Euro ist die Rede.

Nach Ermittlungen von Polizisten und der Staatsanwaltschaft Chemnitz ist es am Mittwoch zu Razzien in mehreren Städten in Deutschland und Tschechien gekommen. Wie Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein mitteilt, hat es unter der Koordination von Europol und Eurojust zeitgleich 32 Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben. 700 Polizistinnen und...