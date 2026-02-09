MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • RE 6: Erneut Zugausfälle zwischen Chemnitz und Leipzig

Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen am Montag Züge aus.
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen am Montag Züge aus. Bild: Konrad Rüdiger/Archiv
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen am Montag Züge aus.
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen am Montag Züge aus. Bild: Konrad Rüdiger/Archiv
Chemnitz
RE 6: Erneut Zugausfälle zwischen Chemnitz und Leipzig
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagmorgen geht auf der RE 6-Strecke wieder mal nichts. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldet Streckensperrung und Teilausfälle. Auch andere Züge sind betroffen. Das ist der Grund.

Seit Montagmorgen kommt es zu Ausfällen auf der RE 6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig. Betroffen waren bislang die Kurse 8.21 und 9.21 Uhr ab Leipzig. Die Störungen dauern laut MRB bis Nachmittag an. Zu weiteren Ausfällen kommt es deshalb 10.31 Uhr und 12.31 Uhr ab Chemnitz sowie 12.21 und 14.21 Uhr ab Leipzig. Als Grund gibt die MRB...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
2 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig mit über einer Stunde Verspätung: „Der andere Zug ist zwar auch kaputt, aber bitte steigen sie in diesen um“
Ein Waggon, der auf der Linie RE 6 im Einsatz ist, am Leipziger Hauptbahnhof.
Pannentag bei der Bahn - zum Ärger für Pendler. Ein Dieselzug fällt aus. Das betrifft auch weitere Fahrten.
Jonas Patzwaldt
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
29.01.2026
3 min.
Erster Akku-Zug startet am Montag als RE6 von Chemnitz nach Leipzig
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Es ist eine Premiere in Sachsen: Mit zweijähriger Verspätung startet der Regelbetrieb von batterieelektrischen Zügen auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Noch fährt allerdings nur ein Zug, die vollständige Umstellung folgt schrittweise.
Ingolf Wappler
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel