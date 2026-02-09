RE 6: Erneut Zugausfälle zwischen Chemnitz und Leipzig

Chemnitz
Am Montagmorgen geht auf der RE 6-Strecke wieder mal nichts. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldet Streckensperrung und Teilausfälle. Auch andere Züge sind betroffen. Das ist der Grund.
Seit Montagmorgen kommt es zu Ausfällen auf der RE 6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig. Betroffen waren bislang die Kurse 8.21 und 9.21 Uhr ab Leipzig. Die Störungen dauern laut MRB bis Nachmittag an. Zu weiteren Ausfällen kommt es deshalb 10.31 Uhr und 12.31 Uhr ab Chemnitz sowie 12.21 und 14.21 Uhr ab Leipzig. Als Grund gibt die MRB...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.