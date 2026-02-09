RE 6: Störung auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll erst Dienstag behoben sein

Seit Montagmorgen geht auf der RE 6-Strecke wieder mal wenig. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldet Streckensperrung und Teilausfälle. Auch andere Züge sind betroffen. Was Leser erlebten und zu den Hintergründen.

Auf der RE 6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig kommt es zu Ausfällen. Nach aktuellen Informationen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) soll das Problem erst am Dienstagabend vollends behoben sein. Als Grund gibt die MRB Vandalismus auf der Strecke an. „Unbekannte haben am Wochenende den Kabelkanal beschädigt, die Reparaturarbeiten laufen“,... Auf der RE 6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig kommt es zu Ausfällen. Nach aktuellen Informationen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) soll das Problem erst am Dienstagabend vollends behoben sein. Als Grund gibt die MRB Vandalismus auf der Strecke an. „Unbekannte haben am Wochenende den Kabelkanal beschädigt, die Reparaturarbeiten laufen“,...