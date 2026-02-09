MENÜ
  • RE 6: Störung auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll erst Dienstag behoben sein

Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen seit Montag Züge aus.
Bild: Konrad Rüdiger/Archiv
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen seit Montag Züge aus.
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen seit Montag Züge aus. Bild: Konrad Rüdiger/Archiv
Chemnitz
RE 6: Störung auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll erst Dienstag behoben sein
Von Susanne Kiwitter und Denise Märkisch
Seit Montagmorgen geht auf der RE 6-Strecke wieder mal wenig. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldet Streckensperrung und Teilausfälle. Auch andere Züge sind betroffen. Was Leser erlebten und zu den Hintergründen.

Auf der RE 6-Linie zwischen Chemnitz und Leipzig kommt es zu Ausfällen. Nach aktuellen Informationen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) soll das Problem erst am Dienstagabend vollends behoben sein. Als Grund gibt die MRB Vandalismus auf der Strecke an. „Unbekannte haben am Wochenende den Kabelkanal beschädigt, die Reparaturarbeiten laufen“,...
Erschienen am: 09.02.2026 | 09:43 Uhr
