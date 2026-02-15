MENÜ
  • RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Ausfälle und Ersatzbusse zum Sonntag

Trauerspiel ohne Ende: Beim RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig fahren die Züge mal wieder nicht, wie sie sollten.
Trauerspiel ohne Ende: Beim RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig fahren die Züge mal wieder nicht, wie sie sollten.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Ausfälle und Ersatzbusse zum Sonntag
Von Michael Müller
Trotz vieler Reisender geringere Kapazitäten als üblich: Worauf Fahrgäste sich einstellen müssen.

Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen sich Bahnreisende auf der Linie RE 6 auch am Sonntag auf zusätzliche Einschränkungen gefasst machen. Zum erwartet hohen Fahrgastaufkommen sind am Wochenende noch technische Probleme an einem Zug hinzugekommen. Daher sind laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) bis in den späten Sonntagabend hinein auf der...
