ZEITUNG
  • Chemnitz
  • RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Fahrplan auch am Montag wieder erheblich durcheinander

Beim RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig fuhren die Züge wieder nicht.
Beim RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig fuhren die Züge wieder nicht. Bild: Hendrik Schmidt/Archiv
Chemnitz
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Fahrplan auch am Montag wieder erheblich durcheinander
Von Michael Müller
Ein technischer Defekt hatte bereits am Wochenende Reisenden einen Strich durch ihre Reisepläne gemacht.

Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen Bahnreisende auf der Linie RE 6 zum Start in die neue Woche weiterhin viel Geduld mitbringen. Wie die MRB mitteilt, kommt es den gesamten Montag über erneut zu Einschränkungen. Die Palette reicht von Verspätungen, Umleitungen über Riesa ohne Zwischenhalte bis hin zu Zügen mit deutlich reduziertem...
Erschienen am: 15.02.2026 | 12:30 Uhr
