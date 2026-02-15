RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Fahrplan auch am Montag wieder erheblich durcheinander

Ein technischer Defekt hatte bereits am Wochenende Reisenden einen Strich durch ihre Reisepläne gemacht.

Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen Bahnreisende auf der Linie RE 6 zum Start in die neue Woche weiterhin viel Geduld mitbringen. Wie die MRB mitteilt, kommt es den gesamten Montag über erneut zu Einschränkungen. Die Palette reicht von Verspätungen, Umleitungen über Riesa ohne Zwischenhalte bis hin zu Zügen mit deutlich reduziertem...