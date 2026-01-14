RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig mit über einer Stunde Verspätung: „Der andere Zug ist zwar auch kaputt, aber bitte steigen sie in diesen um“

Chemnitz
Pannentag bei der Bahn - zum Ärger für Pendler. Ein Dieselzug fällt aus. Das betrifft auch weitere Fahrten.
Eine größere Panne betrifft Pendler am Mittwoch auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig. Der viel befahrene RE 6 hatte in den Morgenstunden eine Verspätung von weit über einer Stunde zu verzeichnen. Nachdem Fahrgäste über 50 Minuten im Zug warteten, erfolgte laut Anwesenden eine Durchsage von einer Mitarbeiterin: „Wir haben noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.