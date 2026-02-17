MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Neue Baustellen und ein rätselhaftes Geräusch

Moderne batterieelektrische Züge sollen den RE 6 zuverlässiger machen.
Moderne batterieelektrische Züge sollen den RE 6 zuverlässiger machen. Bild: Harry Haertel/A.
Moderne batterieelektrische Züge sollen den RE 6 zuverlässiger machen.
Moderne batterieelektrische Züge sollen den RE 6 zuverlässiger machen. Bild: Harry Haertel/A.
Chemnitz
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Neue Baustellen und ein rätselhaftes Geräusch
Von Michael Müller und Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach den Problemen der vergangenen Tage auf der viel genutzten Strecke hat sich der Verkehr im Laufe des Dienstags wieder ein wenig normalisiert. Doch die nächsten Fahrplan-Turbulenzen sind bereits angekündigt.

Wer zwischen Chemnitz und Leipzig mit der Bahn unterwegs ist, muss darauf gefasst sein: Immer wieder rollen die Züge nicht so, wie sie sollen. Obwohl die Strecke für den Anschluss von Chemnitz an den Fernverkehr der Bahn so wichtig ist wie kaum eine andere, kommt es immer wieder zu Verspätungen, Ausfällen, Umleitungen, Ersatzverkehr. Und das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16.02.2026
3 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Auch die neue Technik lässt Reisende im Stich
Neue Technik, alte Probleme? Beim RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig gab es wieder Ausfälle.
Eine Reihe von Ausfällen hatte bereits am Wochenende Fahrgästen einen Strich durch ihre Reisepläne gemacht. Probleme bereiten offenbar nicht nur ältere Dieselloks, sondern auch die erst kürzlich angeschafften Akku-Züge.
Michael Müller
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
09:43 Uhr
3 min.
RE 6: Störung auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll erst Dienstag behoben sein
Update
Auf der Bahnlinie zwischen Leipzig und Chemnitz fallen seit Montag Züge aus.
Seit Montagmorgen geht auf der RE 6-Strecke wieder mal wenig. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldet Streckensperrung und Teilausfälle. Auch andere Züge sind betroffen. Was Leser erlebten und zu den Hintergründen.
Susanne Kiwitter und Denise Märkisch
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
Mehr Artikel