RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Rollen die Züge jetzt wieder normal?

Chemnitz
Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung normalisiert sich nach Problemen an den vergangenen Tagen nur langsam. Erneut wurde eine Fahrzeugstörung gemeldet.
Zwischen Chemnitz und Leipzig kommt es bei der Bahn nach den Ausfällen in den Tagen zuvor weiterhin zu Einschränkungen. Auf der Linie RE 6 – der wichtigsten Anschlussverbindung von Chemnitz an das Fernbahnnetz der Deutschen Bahn – fuhren einige Züge am Dienstag bis in den Mittag hinein auf einer Umleitung nach Leipzig. Das Teilte das...
