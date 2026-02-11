RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz fährt wieder normal

Aufgrund von Vandalismusschäden kam es seit Montag zu Störungen auf der Strecke. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder.

Chemnitz. Der Zug Richtung Leipzig rollt wieder auf seiner herkömmlichen Strecke. In der Bahn-App sind pünktliche Abfahrten ohne Umleitungen eingetragen.

Nachdem Unbekannte einen Kabelschacht in Leipzig beschädigt hatten, gab es seit Montag Ausfälle, Schienenersatzverkehr und Umleitungen. Eigentlich sollten die Arbeiten am Kabelschacht bis Mittwochnachmittag dauern, jetzt konnte die Störung offenbar eher behoben werden. (cma)