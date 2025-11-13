RE6 Chemnitz–Leipzig: Das Durcheinander wird erneut größer

Bauarbeiten, Umleitungen und Ersatzverkehr machen Reisenden seit Tagen zu schaffen. Nun kommt auch noch ein Fahrzeugausfall hinzu.

Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen sich Bahnreisende am Donnerstag in beide Richtungen auf ein noch größeres Durcheinander einstellen. Laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB) sind einzelne Züge des RE6 statt auf der üblichen Strecke über Burgstädt auf einer Umleitung über Riesa unterwegs. Sie fahren ohne Zwischenstopp durch, brauchen aber...