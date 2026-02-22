Rechnen statt ausschlafen: Mathetalente brüten in Chemnitz vier Stunden über Klausuren

Chemnitz
Eigentlich waren noch Ferien, als die 65. Mathematikolympiade für die Klassen 5 bis 8 in die dritte Runde ging. Für manche könnte es im Sommer nach Hamburg gehen.
Am Montag startet das zweite Halbjahr. Junge Matheasse mussten schon am Wochenende in Chemnitz bei der dritten Runde der 65. Mathematikolympiade wieder rechnen. 142 Schüler aus Chemnitz, Mittelsachsen, dem Erzgebirge, Raum Zwickau und aus dem Vogtland waren dabei. Die fünf besten der Klassenstufe 8 sind für das Landesseminar Ende März...
