MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rechnen statt ausschlafen: Mathetalente brüten in Chemnitz vier Stunden über Klausuren

(aed)
(aed) Bild: Toni Söll
(aed)
(aed) Bild: Toni Söll
Chemnitz
Rechnen statt ausschlafen: Mathetalente brüten in Chemnitz vier Stunden über Klausuren
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich waren noch Ferien, als die 65. Mathematikolympiade für die Klassen 5 bis 8 in die dritte Runde ging. Für manche könnte es im Sommer nach Hamburg gehen.

Am Montag startet das zweite Halbjahr. Junge Matheasse mussten schon am Wochenende in Chemnitz bei der dritten Runde der 65. Mathematikolympiade wieder rechnen. 142 Schüler aus Chemnitz, Mittelsachsen, dem Erzgebirge, Raum Zwickau und aus dem Vogtland waren dabei. Die fünf besten der Klassenstufe 8 sind für das Landesseminar Ende März...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
1 min.
„Tschick“ in Chemnitz – Eine Geschichte von Freundschaft und Flucht
Maik und Tschick teilen mehr als nur eine Klasse. Die Ferien versprechen ein unvergessliches Abenteuer.
Babette Philipp
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
05.02.2026
3 min.
Mathe, Chemie, Physik: Werdauer Gymnasiasten sahnen bei Olympiaden ab
Schüler des Werdauer Gymnasiums waren bei naturwissenschaftlichen Olympiaden erfolgreich.
Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums erzielen Spitzenplätze in den naturwissenschaftlichen Fächern und zeigen auch beim Planspiel Börse ihr Talent.
Annegret Riedel
Mehr Artikel