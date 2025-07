Rechtsextremist Martin Sellner in Chemnitz: Gericht lehnt Eilantrag ab

Der Österreicher ist auf Einladung der Fraktion Pro Chemnitz/Freie Sachsen am Freitag in der Stadt. Das Rathaus lehnte einen Auftritt bei der offenen Fraktionssitzung ab. In erster Instanz wurde das bestätigt. Nun liegt eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht vor.

Der rechtsextreme österreichische Aktivist Martin Sellner tingelt derzeit durch Deutschland. Anfang der Woche wollte er in Augsburg auftreten. Die Stadt hatte darauf mit einem Betretungsverbot reagiert, berichtete die Augsburger Allgemeine. Was folgte, war eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Sellner suggerierte offenbar via X (ehemals Twitter), sich... Der rechtsextreme österreichische Aktivist Martin Sellner tingelt derzeit durch Deutschland. Anfang der Woche wollte er in Augsburg auftreten. Die Stadt hatte darauf mit einem Betretungsverbot reagiert, berichtete die Augsburger Allgemeine. Was folgte, war eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Sellner suggerierte offenbar via X (ehemals Twitter), sich...